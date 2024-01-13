تكثّف إبنة أحد الرؤساء مع مطلع العام الجديد اتصالاتها الداخلية والخارجية بهدف إجراء أكثر من لقاء سياسي ودبلوماسي، توازياً مع محاولات مستمرة على أجندتها لتوسيع نشاطها في مختلف المناطق اللبنانية.

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