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لبنان

نشاط لافت لـ"ابنة الرئيس"

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
13-01-2024 | 02:45
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تكثّف إبنة أحد الرؤساء مع مطلع العام الجديد اتصالاتها الداخلية والخارجية بهدف إجراء أكثر من لقاء سياسي ودبلوماسي، توازياً مع محاولات مستمرة على أجندتها لتوسيع نشاطها في مختلف المناطق اللبنانية.
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المصدر: لبنان 24
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