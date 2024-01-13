"إحمِ نفسَك بنفسِك"... طرقات الموت تحصد أرواح الشباب!

Advertisement

انتهى العام الماضي وأطل عام جديد حاملين معهما أرقامًا سلبية مقلقة، فتقارير غرفة التحكم المروري في شأن حوادث السير على طرقات لبنان كانت وما زالت أشبه بـ"ورقة نعوة"، إذ يكاد لا يخلو يوم من تسجيل حوادث جديدة حاصدة مزيدًا من القتلى والجرحى، وكأنهم "مجرد أرقام" لا أرواح ولا لحم ودم ولا اتعاظ ولا من يردع أو يحاسب.3 قتلى و12 جريحاً و11 حادثاً هي حصيلة حوادث السّير في ليلة رأس السنة وحدها، بحسب الاحصاء الرسمي لغرفة التحكم المروري. تعددت الأسباب والموت واحد، فمشاكل السير كثيرة راكمتها سنون من الاهمال والعجز الاداري والمادي، فالمشاكل التي لم يتم معالجتها من جذورها عادت بقوة مضاعفة لتحصد الضحية تلو الاخرى مع عودة الحياة شبه الطبيعية بعد فترات طويلة من الحجر والأزمات الاقتصادية والأمنية التي حدّت من حركة السير .يؤكد المحامي زياد عقل، رئيس جمعية "يازا" الدولية (التي تعنى بالتوعية من حوادث السير في لبنان) عبر "لبنان 24" أن نسبة "حوادث السير ارتفعت في عامي 2022 و2023 بشكل ملحوظ بسبب زيادة حركة النقل، والأرقام التي قاربت بعديدها النسبة التي كانت عليها قبل بدء موسم الأزمات مع عام 2019".ويشير عقل الى أن "الدور ينطبق على جميع افراد المجتمع، ويتوجب علينا التعاون مع الاعلام والمدارس للفت نظر الناس حول هذه القضية في ظل غياب الدولة".ويضيف: "اذا كانت الدولة أهملت امتحانات السوق، فهنا تقع المسؤولية على الأهالي لتعليم أولادهم القيادة وتنبيههم، وعلى البلديات أيضا مسؤولية كبيرة في تأمين السلامة المرورية".وعن دور "اليازا" قال عقل أن "الجمعية تحاول بكل الوسائل عبر الاعلام والقضاء القيام بخطوات متقدمة في هذا المجال، وقامت باجراءات عملية كاعادة تركيب الـ"ريغارات" المسروقة على الطرقات، ورفعت دعاوى على السارقين للمساعدة في ردع تلك الأعمال المخلّة، ولتأمين بعض الحاجات البديهية والضرورية المطلوبة للسلامة العامة المرورية".نشرت "الدولية للمعلومات"، تقريرًا تحت عنوان: "21% نسبة ارتفاع ضحايا حوادث السير".وسجّل عدد القتلى الناجم عن حوادث السير خلال الأشهر الـ 9 الأولى من العام الحالي ارتفاعًا ملحوظًا مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي 2022، وبلغت نسبته %21.وجاء الارتفاع الكبير بين شهري آب وأيلول 2023، إذ وصل عدد الضحايا الى 151 ضحية في مقابل 73 ضحية في العام الماضي، ووصل عدد الجرحى إلى 2086 جريحًا بعد ان كان 1844 جريحا في الـ2022 اي بارتفاع بلغت نسبته 13.1%..أمّا عن عدد حوادث السير، فقد أوضح التقرير أن "العدد وصل إلى 1777 حادثا مقابل 1646 حادثَ سير بارتفاع بلغت نسبته 7.9% عن 2022 .ولفت التقرير إلى أنّ "هذا الارتفاع في عدد القتلى والجرحى الناجم عن حوادث السير، مردّه الى الوضع المذري للطرقات بالاضافة الى الحالة المتهالكة للكثير من السيارات، وإلى السرعة الزائدة والقيادة المتهورة ".تتراكم الأزمات في البلاد وباتت الكثير من طرقاتنا غير صالحة للسير، فالسلامة المرورية ليست على سلّم أوليات الادارات المختصة والبلديات بل أصبحت ترفًا يعجزون عن تحقيقه، وما على المواطن سوى أن "يحمي نفسه بنفسه" وأن يتوخى الحذر كلما جاذف بتنقلاته.