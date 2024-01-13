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لبنان

لبنان أمام كارثة اليوم.. كمية الأمطار ستكون مهولة وهذا ما ينتظرنا في الأيام المُقبلة

Lebanon 24
13-01-2024 | 02:02
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لا يزال لبنان تحت تأثير المنخفض الجوي الذي يحمل أمطارا طوفانية ما أدى إلى اجتياح المياه مختلف الطرقات وغرق عدد كبير من السيارات والمنازل، كيف سيكون طقس الأيام المقبلة.

أشارت صفحة الأرصاد الجوية في لبنان عبر فيسبوك ان طقس اليوم السبت سيكون غير مستقر بارد وعاصف جداً مع انخفاض إضافي بدرجات الحرارة. تهطل أمطار غزيرة وتصبح طوفانية وعنيفة جداً خلال النهار بأكمله والليل أيضاً سوف تشكل سيول جارفة والفيضانات على الطرقات يرافقها عواصف رعدية مع تساقط غزير لحبات البرد وتتساقط الثلوج على ارتفاع 1400 متر وسوف تلامس الثلوج الـ 1300 متر ليلاً.
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طقس يوم الأحد 14 كانون الثاني: غير مستقر وبارد تخف وتيرة المنخفض العاصف عن يوم السبت ولكن يبقى تساقط الأمطار الغزيرة أحياناً مع بعض الانفراجات خلال النهار يرافقها عواصف رعدية مع تساقط لحبات البرد وتتساقط الثلوج على ارتفاع 1400 متر وتصبح الامطار متفرقة وغير شاملة ليلاً ويتشكل الجليد على ارتفاع 1300 متر ليلاً.

وأضافت الصفحة إلى ان لبنان للأسف أمام كارثة اليوم السبت 13 كانون الثاني بسبب الأمطار الطوفانية التي سوف تغرق الطرقات وتسبب السيول الجارفة في كافة المناطق اللبنانية خاصةً شمالاً حيث سيتساقط حوالي 200 ملم من الأمطار خلال 24 ساعة فقط وهذا يعادل معدل شهر كامل.  

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