مع اشتداد حدة المنخفض.. هذه الطرقات باتت مقطوعة

ذكرت غرفة التحكم المروري في منشور على حسابها عبر منصة "إكس"، اليوم السبت، أن "الطرقات الجبلية المقطوعة: "كفرذبيان حدث-بعلبك، والعاقورة - حدث بعلبك، وعيناتا-الارز، وجرد مربين-الهرمل، والقبيات - الهرمل".

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