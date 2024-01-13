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لبنان
مع اشتداد حدة المنخفض.. هذه الطرقات باتت مقطوعة
Lebanon 24
13-01-2024
|
02:38
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ذكرت غرفة التحكم المروري في منشور على حسابها عبر منصة "إكس"، اليوم السبت، أن "الطرقات الجبلية المقطوعة: "كفرذبيان حدث-بعلبك، والعاقورة - حدث بعلبك، وعيناتا-الارز، وجرد مربين-الهرمل، والقبيات - الهرمل".
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النحكم المروري
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