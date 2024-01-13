تدابير أمنيّة في صفوف هؤلاء.. و "مخاوف من اغتيالات"!

عُلِم أن عدداً من مسؤولي الفصائل الفلسطينية في لبنان مثل "فتح"، "حماس" و "الجهاد الإسلامي"، باتوا يتخذون سلسلة من التدابير الأمنية الإضافية إن كان خلال تنقلاتهم أو في أماكن سكنهم.

Advertisement



وبحسب المُعطيات، فإنَّ هذه التدابير أصبحت أكثر تشدداً منذ حادثة إغتيال القياديّ في الحركة صالح العاروري قبل أكثر من 10 أيام بالضاحية الجنوبية لبيروت.

وأشارت المصادر إلى أنّ هناك مخاوف من أن يتم إستحداث أعمال أمنية تطالُ جهاتٍ فلسطينية غير بارزة من أجل إحداث شقاقٍ أو فتنة في ظل الأوضاع الراهنة.