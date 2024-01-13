إجراء لافت من "حزب الله"

عمد "حزب الله" مؤخراً إلى تعزيز قنوات الإتصال بينه وبين الأطراف الإعلامية التي تحتاج للإستفسار عن أيّ أمر يتعلق بأحداث جنوب لبنان.

وتشير المصادر إلى أن تلك الخطوة وُصفت بالمهمة جداً، لاسيما أنها تندرج في إطار آلية مكافحة المعلومات المضللة التي يعتمدها الحزب في المجال الإعلامي المُواكب للعمل العسكري في الجنوب.