"الخارجية" قلقة من التصعيد الأخير في البحر الأحمر.. وهذا ما دعت إليه

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أعربت وزارة الخارجية والمغتربين عن بالغ قلقها من التصعيد الأخير والعمليات العسكرية في البحر الأحمر، وغارات الطيران الحربي على الاراضي اليمنية.ودعت الوزارة الى خفض التوتر، ووقف التصعيد والعمليات العسكرية من خلال تكاتف الجهود الدولية والإقليمية لدعم الاستقرار في المنطقة، بما في ذلك أمن الملاحةالبحرية في منطقة البحر الأحمر.كما حذرت من أن عدم معالجة الأسباب الحقيقية لهذا التصعيد، أي الوقف الشامل والفوري للعدوان الاسرائيلي والحرب على غزة، قد يوسع دائرة الصراع كما بدأ يحصل مؤخرا"، ويُنذِر بإمتداده الى كل الشرق الاوسط بما يهدد السلم والامن الإقليميين والدوليين.وجددت الوزارة التأكيد "أن السلام العادل والشامل للقضية الفلسطينية القائم على قرارات الشرعية الدولية قادر وحده على تحقيق الامن والاستقرار والرخاء لدول الشرق الاوسط، ومنطقة البحر الأحمر."