Advertisement

لبنان

في كسروان.. سارق ضُبط بالجرم المشهود

Lebanon 24
13-01-2024 | 04:03
A-
A+
Doc-P-1152060-638407409022178805.jpg
Doc-P-1152060-638407409022178805.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
اوقفت مخابرات الجيش شخصا في منطقة عشقوت في كسروان خلال محاولته سرقة سيارة بعدما ضبطته بالجرم المشهود، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".

وعُلم انه كان بانتظار السارق سائق بلاطة لنقل السيارة.

Advertisement
مواضيع ذات صلة
سرقة سيارتين فاخرتين... وفيديو يُوثّق الحادثة التي حصلت خلال الليل
lebanon 24
13/01/2024 14:12:30 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد ساعة من سرقته سيارة من الشويفات.. هكذا وقع بقبضة القوى الأمنية
lebanon 24
13/01/2024 14:12:30 Lebanon 24 Lebanon 24
استقصاء بيروت اوقفت بكمين شخصين استخدما هوية مزوّرة لسرقة سيارة من شركة تأجير سيارات
lebanon 24
13/01/2024 14:12:30 Lebanon 24 Lebanon 24
سرقة فيلا في كسارة.. وجدها مالكها خالية من المفروشات كلياً
lebanon 24
13/01/2024 14:12:30 Lebanon 24 Lebanon 24

سرقة

سيارة

كسروان

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
08:46 | 2024-01-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:36 | 2024-01-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:24 | 2024-01-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:16 | 2024-01-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:43 | 2024-01-12 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
07:00 | 2024-01-13
06:47 | 2024-01-13
06:46 | 2024-01-13
06:31 | 2024-01-13
06:30 | 2024-01-13
06:25 | 2024-01-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24