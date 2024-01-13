في كسروان.. سارق ضُبط بالجرم المشهود

اوقفت مخابرات الجيش شخصا في منطقة عشقوت في كسروان خلال محاولته سرقة سيارة بعدما ضبطته بالجرم المشهود، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".



وعُلم انه كان بانتظار السارق سائق بلاطة لنقل السيارة.





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