العثور على سيارة مسروقة في العبدة (صور)

Advertisement

عثر صباح اليوم السبت على سيارة من نوع كيا من دون لوحات داخل إحدى الاراضي الزراعية على طريق الديوان - العبدة وبعد الكشف عليها من قبل دورية من شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي تبين انها مسروقة بإنتظار معرفة هوية صاحبها، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".