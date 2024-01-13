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لبنان

العثور على سيارة مسروقة في العبدة (صور)

Lebanon 24
13-01-2024 | 04:11
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عثر صباح اليوم السبت على سيارة من نوع كيا من دون لوحات داخل إحدى الاراضي الزراعية على طريق الديوان - العبدة وبعد الكشف عليها من قبل دورية من شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي تبين انها مسروقة بإنتظار معرفة هوية صاحبها، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".
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