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لبنان

مروّج مخدرات ينشط ضمن نطاق الكفاءات-الحدت.. هكذا تم توقيفه بالجرم المشهود

Lebanon 24
13-01-2024 | 04:16
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أعلنت المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي أنه وفي إطار المتابعة اليومية التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي للحدّ من تجارة وترويج المخدرات في مختلف المناطق اللبنانية، وبنتيجة الجهود التي تقوم بها القطعات المختصة في شعبة المعلومات لتحديد هوية المتورّطين بالعمليات المذكورة، تمكّنت من تحديد هوية مروّج مخدرات ينشط ضمن نطاق الكفاءات-الحدت، ويدعى:
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 - ق. ب. (مواليد عام 1999، سوري)
بتاريخ 08-01-2024 وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، أوقفته إحدى دوريات الشعبة بالجرم المشهود في محلة الكفاءات، أثناء قيامه بترويج المخدرات على متن دراجة آليّة لون أسود تم ضبطها. وبتفتيشه والدراجة، عثر على ما يلي:
مسدس حربي مع ممشط بداخله /6/ طلقات صالحة للاستعمال، وطلقة نارية عيار /7،62/ ملم
قطعة من حشيشة الكيف زنتها حوالي /10/ غ
/7/ علب بلاستيكية بداخلها مادة الكوكايين مدوّن عليها BOON زنة الواحدة حوالي /9،9/غ
/34/ علبة بلاستيكية بداخلها مادة الكوكايين مدوّن عليها PURR زنة الواحدة حوالي /4،1/غ
/39/ علبة بلاستيكية بداخلها مادة الكوكايين مدوّن عليها BUZZ زنة الواحدة حوالي /4/ غ
/11/ علبة بلاستيكية بداخلها مادة الكوكايين مدوّن عليها VIP BUZZ زنة الواحدة /3،8/ غ
/3/ علب بلاستيكية بداخلها مادة الكوكايين مدوّن عليها SPECIAL BUZZ 1 GRAM، زنة الواحدة حوالي /5،1/ غ
/23/ علبة بلاستيكية بداخلها مادة الكوكايين مدوّن عليها NET زنة الواحدة حوالي /4،1/ غ
/9/ علب بلاستيكية بداخلها مادة الكوكايين مدوّن عليها GRAM BUZ زنة الواحدة حوالي /4،8/غ
/4/ علب بلاستيكية بداخلها مادة الكوكايين مدوّن عليها SPECIAL COC زنة الواحدة حوالي /5/غ
/30/ علبة بلاستيكية بداخلها مادة الكوكايين زنة الواحدة حوالي /4،6/ غ
/24/ علبة بلاستيكية بداخلها مادة الكوكايين مدوّن عليها NET 0،5 زنة الواحدة حوالي /4،3/ غ
هاتف خلوي، ومبلغ مالي.
بالتحقيق معه، اعترف بما نُسِبَ إليه لجهة قيامه بترويج المخدرات في مناطق الكفاءات، والحدت، والمريجة، وحي السّلّم، على متن الدراجة التي ضُبِطَت بحوزته.
أجري المقتضى القانوني بحقه وأودع مع المضبوطات المرجع المختص بناء على إشارة القضاء.
 
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