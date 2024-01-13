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لبنان

مصريّ أرهب المواطنين في المتن.. وأمن الدولة بالمرصاد

Lebanon 24
13-01-2024 | 04:57
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أصدرت المديرية العامة لأمن الدولة بيانا قالت فيه: "بعد توافر معلومات عن إقدام المصري (ع.ج.ب.) على افتعال مشاكل وإطلاق النار في الهواء وإرهاب المواطنين في قضاء المتن، وبنتيجة عمليات الرصد والتعقب، تمكنت شعبة الخدمة والمعلومات في المديرية العامة لأمن الدولة من تحديد مكان وجود المذكور وتوقيفه، وقد تم ضبط مسدسين حربيين بحوزته، وكمية من حشيشة الكيف في مكان إقامته، وتبين أن الموقوف مقيم على الأراضي اللبنانية بطريقة غير شرعية. أجري المقتضى القانوني بحقه بناء على إشارة القضاء المختص".
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