في الضنية.. حادث سير بين مركبتين

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أفادت مندوبة "لبنان 24" بأن حادث سير وقع بين مركبتين نوع "مرسدس" و"رينو" لتنحرفا بعدها إلى أحد المحال وتستقرا على جانب طريق عام كفرشلان في الضنية، ما أدى إلى إصابة شخص برضوض متفرقة في أنحاء الجسم.وحضرت فرق الاسعاف في جهاز الطوارئ والإغاثة وعملت على اسعافه ونقله إلى مستشفى قيصر معوض للعلاج، ووصفت حالته بالمستقرة.