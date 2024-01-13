في أبي سمراء... مطاردة بين سيارة ودراجة نارية تخللها إطلاق نار

سجلت مطاردة على طريق السكة البيضا في زيتون ابي سمراء بين سيارة ودراجة نارية تخللها اطلاق نار من قبل السيارة بإتجاه سائق الدراجة النارية من دون وقوع اصابات في الارواح.



وبحسب معلومات "لبنان 24"، فرّ مطلقو النار الى جهة مجهولة.

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