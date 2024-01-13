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لبنان

إكتشاف إستثنائي في محمية حرج إهدن

Lebanon 24
13-01-2024 | 05:40
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أشار رئيس الجمعية اللبنانية للطيور المهاجرة Lebanese Association for Migratory Birds الدكتور ميشال فهيم صوان الى أنه اكتشف بالصدفة في الاول من تموز ٢٠٢٣ ذكر طائر الجوشوك الشمالي في محمية حرج إهدن الطبيعية في لبنان. 
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وقال: "ما بدأ كرؤية نادرة تحول إلى كشف مذهل - أنثى طائر الجوشوك الشمالي تحرس عشًا في إحدى أشجار الأرز، على الرغم من أن العش كان فارغاً".


وأضاف: "في الرابع من تموز وجدت فرخ طائر الجوشوك بالقرب من المكان، مما يشكل أول سجل موثق لتكاثر هذا النوع في لبنان"، معتبرا ان "هذا الاكتشاف الاستثنائي في محمية حرج إهدن الطبيعية يشكل حدثاً مفرحاً زمن الاحداث الحزينة".

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