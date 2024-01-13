ابن الـ18 عاماً شهيداً... هكذا توجه نحو الحدود لمحاربة العدو الإسرائيلي (صور)

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أفادت مندوبة "لبنان 24" بأن صيدا زفّت الشهيد عبد الكريم البرناوي ابن الـ 18عاماً.وفي المعلومات، كان الشهيد قد اشترى سلاحاً وتوجه بشكل فردي نحو الحدود لمحاربة العدو الاسرائيلي.