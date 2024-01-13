سرقة فيلا في كسارة.. وجدها مالكها خالية من المفروشات كلياً

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أقدم مجهولون على سرقة فيلا دوري شاهين في كسارة، طريق السوبر جوس.وفي التفاصيل، أن الفيلا غير مأهولة حاليا، ولدى تفقدها من صاحبها وجدها خالية من المفروشات كليا، ليتبين أن السارقين دخلوا بواسطة الكسر والخلع.وقد وادعى شاهين في مخفر المعلقة.