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لبنان

سرقة فيلا في كسارة.. وجدها مالكها خالية من المفروشات كلياً

Lebanon 24
13-01-2024 | 06:25
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أقدم مجهولون على سرقة فيلا دوري شاهين في كسارة، طريق السوبر جوس.


وفي التفاصيل، أن الفيلا غير مأهولة حاليا، ولدى تفقدها من صاحبها وجدها خالية من المفروشات كليا، ليتبين أن السارقين دخلوا بواسطة الكسر والخلع.
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وقد وادعى شاهين في مخفر المعلقة.
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