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لبنان

طرقات لبنان تغرق مع كلّ "شتوة".. فيديو من حمية برسم الرأي العام!

Lebanon 24
13-01-2024 | 06:47
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لم يتبدّل المشهد كثيراً اليوم عن الأمس، بل باتاً معتاداً لدى اللبنانيين ان "يغرقوا" على الطرقات لدى كل "شتوة".

وتعليقاً على حال الطرقات في الشتاء، كتب وزير الأشغال العامة علي حمية في منصة "إكس": "برسم الرأي العام: ويتساءل البعض لماذا تتجمع المياه على بعض الأوتوسترادات ولماذا لا يتم تصريفها عبر القنوات؟ الفيديو بتاريخ اليوم السبت ١٣-١-٢٠٢٤ لقناة المياه "فرفوري " في الضبية، يُظهر بشكل صادم كميات هائلة من رمول البناء يُصار على تعزيلها ورفعها من داخلها من قبل آليات الوزارة التي تواصل عملها ليلاً ونهاراً هناك وما زالت تقوم بذلك. للعلم فقط والتذكير بأن رمول الورش التي توضع في هذه القناة، مصدرها ورش البناء في أعالي المنطقة، وهي ستتسبب حتماً في رفع منسوب المياه فيها ومن ثم فيضانها مع الرمول نحو الاوتوستراد، مما سيؤدي الى انسداد مجاري التصريف عليه، وبالتالي تجمع للمياه وإقفال الطريق أيُعقل ذلك؟ هل ساقية المياه هي المكان المخصص لوضع رمول ورش البناء؟ من يتحمل مسؤولية ذلك؟".
 
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وكانت قد عملت عناصر من الدفاع المدني في تمام الساعة ١٢:٢٠ من تاريخ اليوم على سحب سيارة وإنقاذ مواطنين احتجزوا بداخلها بسبب تبرك المياه جراء غزارة المتساقطات، وقاموا بمساعدتهم على متابعة سيرهم بأمان في خلدة - عاليه".
 

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