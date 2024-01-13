نائب "الحزب": قلبنا المعادلات!

إعتبر عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب إبراهيم الموسوي، أنّ "محور المقاومة استطاع أن يقلب المعادلات وأن يُجسّد الشعارات ويُحوّلها إلى وقائع ملموسة مُعاشة يوميًا، وكرّست مفاهيم وإدراكات جديدة أكدت وتؤكّد أنّنا أمام شعوب لا تُهزم ومقاومة لا تُقهر".

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وقال خلال لقاء سياسي في بلدة النبي شيت: "من أهم النتائج الاستراتيجية للمواجهة القائمة الآن بين محور المقاومة والمحور الاسرائيلي الأميركي وداعميه انطلاقًا من غزة وصولًا إلى ايران مرورًا بلبنان وسوريا والعراق واليمن هو أنّنا نجحنا وربحنا في معركة الوعي والبصيرة".



وتساءل: "أين هو العدو من تحقيق أيّ نصر أو حتى تحقيق أدنى إنجاز بسيط؟ أين هي شعاراته ومعادلاته كلّها؟"، مضيفًا: "لقد رماها الشّعب الفلسطيني وأهل غزة ومحور المقاومة خلفهم إلى غير رجعة، أين أصبحت عقيدة العدو القتاليّة بشن حروب خاطفة سريعة وحاسمة تحقّق انتصارات واضحة وبيّنة على أرض الغير؟"، موضحًا أن "المقاومة قد قلبت كل هذا لصالحها لتُدخل العدو في أتون حرب استنزاف على كل المستويات".

كما لفت إلى أن "المنطقة والعالم يمرّان في تحولات كبيرة خصوصًا بعد الإنجازات الهائلة لمحور المقاومة وتأثيرها على السّياسة العالمية بدءًا بغزة وصولًا لليمن"، مشيرا إلى ان "هذه التّحولات تبشّر بانتصارات كبيرة لهذا المحور والمنطقة، وستكتب نهاية قريبة لسياسة الغطرسة الأميركية في منطقتنا والعالم".