آخر تطورات الجنوب... هكذا يبدو الوضع ميدانياً

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إستهدف قصف مدفعي للعدو الإسرائيلي أطراف بلدة مروحين الجنوبية، بعدما كانت قد شُنّت غارة على منزل في بلدة يارين دمّرته بالكامل، وأشارت المعلومات الاولية إلى وجود إصابات.وبحسب معلومات "لبنان 24"، استهدفت مدفعية الجيش الإسرائيلي اطراف بلدة رميش، وطال قصف مدفعي اسرائيلي اطراف حولا في منطقة خلة بيناس.أما في ميس الجبل، فسقطت 4 غارات من الطيران الحربي الاسرائيلي على البلدة من دون سقوط إصابات، وعُلم أن الغارة الأولى سقطت على منطقة حي الغربي، الثانية على منطقة تلة الدباكة والثالثة على منطقة ضهر العاصي.كما سجّل قصف فوسفوري على بلدة كفركلا، وتمشيط الجيش الإسرائيلي من المطلة على كفركلا، ومن مسكفعام على العويضة بالأسلحة الرشاشة واستهداف منطقة هورا بقذيفة.من جهة أخرى، أشارت "المقاومة الإسلامية" في بيانات مختلفة، أن مجاهديها استهدفوا موقع بركة ريشا، موقع العاصي العسكري الإسرائيلي وثكنة ‏برانيت وحاميتها بالأسلحة الصاروخية.