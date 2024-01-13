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لبنان

آخر تطورات الجنوب... هكذا يبدو الوضع ميدانياً

Lebanon 24
13-01-2024 | 10:06
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إستهدف قصف مدفعي للعدو الإسرائيلي أطراف بلدة مروحين الجنوبية، بعدما كانت قد شُنّت غارة على منزل في بلدة يارين دمّرته بالكامل، وأشارت المعلومات الاولية إلى وجود إصابات.

وبحسب معلومات "لبنان 24"، استهدفت مدفعية الجيش الإسرائيلي اطراف بلدة رميش، وطال قصف مدفعي اسرائيلي اطراف حولا في منطقة خلة بيناس.
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أما في ميس الجبل، فسقطت 4 غارات من الطيران الحربي الاسرائيلي على البلدة من دون سقوط إصابات، وعُلم أن الغارة الأولى سقطت على منطقة حي الغربي، الثانية على منطقة تلة الدباكة والثالثة على منطقة ضهر العاصي.

كما سجّل قصف فوسفوري على بلدة كفركلا، وتمشيط الجيش الإسرائيلي من المطلة على كفركلا، ومن مسكفعام على العويضة بالأسلحة الرشاشة واستهداف منطقة هورا بقذيفة.

من جهة أخرى، أشارت "المقاومة الإسلامية" في بيانات مختلفة، أن مجاهديها استهدفوا موقع بركة ريشا، موقع العاصي العسكري الإسرائيلي وثكنة ‏برانيت وحاميتها بالأسلحة الصاروخية.
 
وفي بيانين لاحقين، أعلنت "المقاومة الإسلامية" أن مجاهديها استهدفوا تجمعين لجنود العدو في تلة الطيحات وفي قلعة هونين بالأسلحة المناسبة.
 
وأفادت مندوبة "لبنان 24" بأن قذيفة مدفعية أطلقت على شرقي بلدة علما الشعب وسجّل قصف مدفعي على أطراف مركبا.
 
كما استهدفت  قوات العدو الإسرائيلي محيط المسجد في بلدة العباسية قضاء حاصبيا بقذائف مدفعية عدة ومحيط مسلخ الخيام الجديد.
 
من جهتها، أعلنت إذاعة الجيش الإسرائيلي إصابة منزل في شتولا بصاروخ مضاد للدبابات أطلق من لبنان دون وقوع إصابات.
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