في صور.. كم بلغ عدد النازحين المسجّلين حتى الآن؟

أعلنت وحدة ادارة الكوارث في اتحاد بلديات قضاء صور، في بيان أن "عدد النازحين المسجلين في غرفة العمليات التابعة للوحدة تجاوز العدد ٢٣ الف نازح".





وتابع البيان: "تعمل الوحدة مع الجهات الرسمية والمنظمات الدولية على تأمين احتياجاتهم وفق الامكانيات والتمويل المتوفر لديهم".

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واشاد البيان بما قام به مجلس الجنوب على صعيد مواكبة ازمة النازحين وتأمين الحصص الغذائية لكافة العائلات النازحة للمرة الثانية منذ بداية الحرب إضافة الى تأمين الفرش وحليب الاطفال ومستلزمات النظافة بشكل دائم.





واشار الى ان ارتفاع عدد النازحين جاء بعدما وسع العدو الاسرائيلي من رقعة اعتداءاته على القرى الجنوبية وهذا يرتب على الجميع تحمل المسؤولية تجاه المواطنين والتخفيف من معاناتهم والحفاظ على كرامتهم.