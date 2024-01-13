بالتفاصيل.. آلية تطبيقية للحصول على خدمات وزارة الصناعة

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أصدرت وزارة الصناعة آلية تطبيقية لمضمون التعميم رقم. ١/٨٣ و ١/٨٤ تاريخ ٢٠٢٣/٩/١٤ الصادرين عن وزير الصناعة والقرار رقم ١ تاريخ ١١/٩/٢٠٢٣ رقم المحضر ٥٣ الصادر عن مجلس الوزراء والمذكرة رقم ٢/٢٢٤ تاريخ ٢٠٢٣/١١/٦ الصادرة عن مدير عام الصناعة بالتكليف لا سيما المادتين الأولى والثانية منها :- يتقدم المراجع المعني بالحصول على خدمات وزارة الصناعة بالإضافة إلى المستندات المطلوبة للمعاملة بلائحة العمال مختومة من الشركة/ المؤسسة الصناعية، أو صادرة عن الضمان ، مع تعهد العمال المعتمد ، مع نسختين عن هذا التعهد بعد تعبئته وتوقيعه من المخولين بالتوقيع عن الشركة / المؤسسة الصناعية .- يتولى الموظف المعني في المصلحة بعد التدقيق في لائحة العمال ومدى توافقها مع أحكام التعميمين وقرار مجلس الوزراء المذكورين أعلاه بالاحتفاظ بالتعهد الاصلي ولائحة العمال ومرفقاتها ( إجازة العمل + الإقامة للعمال السوريين العاملين وفقا للائحة المقدمة ) لدى الإدارة .- يختم الموظف المعني في المصلحة نسختي التعهد المرفقتين بختم الإدارة مع التوقيع وذكر تاريخ التوقيع على كل منهما.- تضم إحدى نسختي التعهد المختومتين إلى المعاملة التي يراد إنجازها ، وتعطى الثانية للمراجع للاحتفاظ بها واعتبارها بمثابة نسخة اصلية ، بحيث يطلب منه في كل معاملة لاحقة أن يضم نسخة عادية عن نسخة التعهد المختومة والمحفوظة لديه فقط و دون لائحة العمال.- ترسل المصلحة التعهد الاصلي مع لائحة العمال الأصلية مع المرفقات حال وجودها إلى الإدارة المركزية في بيروت بعد الاحتفاظ بنسخ عنهم.