خطر على السلامة العامّة.. قوى الأمن للمواطنين: لا تسلكوا هذه الطريق!

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أعلنت المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة في بيان، أنه "بسبب هطول الأمطار الغزيرة، تعرض الشارع رقم /35/ الذي يصل الرابية بانطلياس باتجاه قصر المؤتمرات لانهيارات في التربة والصخور، مما يشكل خطرًا على السلامة العامة".وتابع البيان: "لذلك، سيتم منع المرور على الطريق المذكور اعتباراً من تاريخ اليوم 13-1-2024 وحتى إشعار آخر".كما طلبت من المواطنين أخذ العلم وعدم سلوك هذا الطريق، والتقيّد بتوجيهات عناصر قوى الأمن الداخلي وإرشاداتهم.