هذه هي معدلات الأمطار في 8 ساعات



افاد مصدر رسمي لـ"لبنان 24" بأن كمية المتساقطات من المياه في الساعات الأخيرة، والتي بلغت ذروتها بدءا من مساء أمس، وهي مستمرة وبزخم طوفاني في مختلف المناطق اللبنانية، 7% من معدل سنة كاملة في خلال ثماني ساعات فقط، فيما بلغت كمية الأمطار في طرابلس 55.4 ملم منذ الساعة الثامنة صباحا.

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