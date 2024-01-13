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لبنان

هذه هي معدلات الأمطار في 8 ساعات

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
13-01-2024 | 09:25
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افاد مصدر رسمي لـ"لبنان 24" بأن كمية المتساقطات من المياه  في الساعات الأخيرة، والتي بلغت ذروتها بدءا من مساء أمس، وهي مستمرة وبزخم طوفاني في مختلف المناطق اللبنانية، 7% من معدل سنة كاملة في خلال ثماني ساعات فقط، فيما بلغت كمية الأمطار في طرابلس 55.4 ملم منذ الساعة الثامنة صباحا.
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المصدر: خاص "لبنان 24"

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