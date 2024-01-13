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لبنان

في المنية.. هذا ما حصل بسبب الأمطار وانسداد قنوات التّصريف

Lebanon 24
13-01-2024 | 10:35
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حوّلت مياه الأمطار الغزيرة أوتوستراد المنية الدولي إلى بركة مياه كبيرة علقت فيها السيارات والمواطنون، بدءا من البداوي مرورا ببلدات دير عمار والمنية وبحنين وصولا إلى العبدة.
 
 
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وتسربت مياه الأمطار إلى منازل ومحال تجارية وغمرت أراض زراعية ما ألحق بها أضرارا. وفاقم من الأزمة انسداد قنوات التصريف وعدم قدرتها على استيعاب كمية الأمطار الكبيرة.

وناشد الأهالي البلديات في المنطقة والدفاع المدني وورش وزارة الأشغال العمل على شفط المياه من الأوتوستراد لمساعدتهم في عبوره، كما تمنوا على المواطنين عدم رمي نفاياتهم في قنوات تصريف المياه حتى لا يتكرر مستقبلا ما حصل حاليا.
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