وحدة الإنقاذ البحري تتدخل.. إليكم ما جرى لعائلة في عكار نتيجة السيول (صور)

أنقذ عناصر الدفاع المدني 7 أشخاص حاصرتهم السيول داخل منزلهم في بلدة الكنيسة العكارية.

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كما اجتاحت مياه النهر منزلهم في بلدة الكنيسة نتيجة غزارة الأمطار المتساقطة، الأمر الذي استعدى وحدة الإنقاذ البحري في الدفاع المدني، لإنقاذهم.

المصدر: الدفاع المدني