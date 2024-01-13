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لبنان

وحدة الإنقاذ البحري تتدخل.. إليكم ما جرى لعائلة في عكار نتيجة السيول (صور)

Lebanon 24
13-01-2024 | 11:27
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أنقذ عناصر الدفاع المدني 7 أشخاص حاصرتهم السيول داخل منزلهم في بلدة الكنيسة العكارية.
 
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كما اجتاحت مياه النهر منزلهم في بلدة الكنيسة نتيجة غزارة الأمطار المتساقطة، الأمر الذي استعدى وحدة الإنقاذ البحري في الدفاع المدني، لإنقاذهم.
 
المصدر: الدفاع المدني
المصدر: "رصد" لبنان 24
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