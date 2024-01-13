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لبنان

قتلى وجرحى عند حدود لبنان.. ماذا فعل "حزب الله"؟

Lebanon 24
13-01-2024 | 11:20
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أعلن "حزب الله"، مساء اليوم السبت، إستهداف دبابة ميركافا إسرائيلية في موقع المطلة العسكري الإسرائيلي.
 
وذكر الحزب أنّ العملية حصلت عند الساعة 4.55 مساء اليوم، وقد أدت إلى تدمير الدبابة ووقوع طاقمها بين قتيلٍ وجريح.
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