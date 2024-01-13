Advertisement

لبنان

إنطلق من لبنان.. صاروخٌ يستهدف مستعمرة إسرائيلية!

Lebanon 24
13-01-2024 | 11:32
A-
A+
Doc-P-1152172-638407682087688507.jpg
Doc-P-1152172-638407682087688507.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
ذكرت وسائل إعلام إسرائيليّة، مساء اليوم السبت، أنّ صاروخاً انطلق من لبنان استهدف مستعمرة موشاف شتولا في الجليل الغربي.
 
ووفقاً لصحيفة "يديعوت" أحرونوت، فإنّ الصاروخ أصاب أحد المنازل في المستعمرة، ولكن من دون وقوع إصابات.
Advertisement
إلى ذلك، أفادت مصادر ميدانيّة في جنوب لبنان بأنَّ القصف المدفعي طال أطراف منطقة حولا - تلة الرويسة. 
ومساء، أعلن "حزب الله"، إستهداف دبابة ميركافا إسرائيلية في موقع المطلة العسكري الإسرائيلي.
 
وذكر الحزب أنّ العملية حصلت عند الساعة 4.55 مساء اليوم، وقد أدت إلى تدمير الدبابة ووقوع طاقمها بين قتيلٍ وجريح.
 
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
13:14 | 2024-01-13
12:59 | 2024-01-13
12:54 | 2024-01-13
12:25 | 2024-01-13
12:09 | 2024-01-13
12:07 | 2024-01-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24