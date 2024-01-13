إنطلق من لبنان.. صاروخٌ يستهدف مستعمرة إسرائيلية!

ذكرت وسائل إعلام إسرائيليّة، مساء اليوم السبت، أنّ صاروخاً انطلق من لبنان استهدف مستعمرة موشاف شتولا في الجليل الغربي.

ووفقاً لصحيفة "يديعوت" أحرونوت، فإنّ الصاروخ أصاب أحد المنازل في المستعمرة، ولكن من دون وقوع إصابات.

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إلى ذلك، أفادت مصادر ميدانيّة في جنوب لبنان بأنَّ القصف المدفعي طال أطراف منطقة حولا - تلة الرويسة.

ومساء، أعلن "حزب الله"، إستهداف دبابة ميركافا إسرائيلية في موقع المطلة العسكري الإسرائيلي.



وذكر الحزب أنّ العملية حصلت عند الساعة 4.55 مساء اليوم، وقد أدت إلى تدمير الدبابة ووقوع طاقمها بين قتيلٍ وجريح.