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لبنان

بعد فيضان "نهر بيروت".. بيان عاجل من "قوى الأمن"

Lebanon 24
13-01-2024 | 12:07
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أصدرت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - شعبة العلاقات العامة ما يلي:
  
"أدّت الأمطار الغزيرة التي تساقطت بتاريخ اليوم 13-1-2024، إلى فيضان نهر بيروت بحيث تجمعت مياه الامطار بشكل كثيف في محلة الكرنتينا – منعطف سوق السمك، مما أدى الى قطع الطرقات في المكان المذكور، وتم تحويل السير كما يلي:
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- المسلك المؤدي من بعبدا نحو سوق السمك، تم تحويله باتجاه وزارة الطاقة.
- المسلك المؤدي من الدخولية باتجاه الفوروم دو بيروت، تم تحويله باتجاه الدورة.
- المسلك المؤدي من الدورة باتجاه سوق السمك، تم تحويله نحو فوج إطفاء بيروت.
- المسلك المؤدي من بيت الكتائب نحو بعبدا، تم تحويله باتجاه الدورة.
يرجى من المواطنين الكرام أخذ العلم، والتّقيّد بتوجيهات عناصر قوى الأمن الدّاخلي وإرشاداتهم، حفاظًا على السّلامة العامّة". 
 
 
 
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