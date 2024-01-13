بعد فيضان "نهر بيروت".. بيان عاجل من "قوى الأمن"

أصدرت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - شعبة العلاقات العامة ما يلي:

"أدّت الأمطار الغزيرة التي تساقطت بتاريخ اليوم 13-1-2024، إلى فيضان نهر بيروت بحيث تجمعت مياه الامطار بشكل كثيف في محلة الكرنتينا – منعطف سوق السمك، مما أدى الى قطع الطرقات في المكان المذكور، وتم تحويل السير كما يلي:

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- المسلك المؤدي من بعبدا نحو سوق السمك، تم تحويله باتجاه وزارة الطاقة.

- المسلك المؤدي من الدخولية باتجاه الفوروم دو بيروت، تم تحويله باتجاه الدورة.

- المسلك المؤدي من الدورة باتجاه سوق السمك، تم تحويله نحو فوج إطفاء بيروت.

- المسلك المؤدي من بيت الكتائب نحو بعبدا، تم تحويله باتجاه الدورة.

يرجى من المواطنين الكرام أخذ العلم، والتّقيّد بتوجيهات عناصر قوى الأمن الدّاخلي وإرشاداتهم، حفاظًا على السّلامة العامّة".