توقيف مطلوبين بجرائم مختلفة في الأوزاعي والضنية بينهم سوري وفلسطيني.. هذا ما فعلوه

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أوقفت دورية من المخابرات خمسة أشخاص في منطقتي الأوزاعي وحرف سيّاد - الضنية لارتكابهم جرائم مختلفة.وفي بيان صدر عن قيادة الجيش/ مديرية التوجيه جاء فيه: " أوقفت دوريات من مديرية المخابرات ٥ أشخاص لارتكابهم عدة جرائم منهم المواطن (و.ح.) والسوريَّين (م.م.) و(أ.ر.) في منطقة حرف سيّاد - الضنية لإقدامهم على قطع أسلاك كهربائية وسرقتها في بلدة بنشعي – زغرتا.كما أوقف عناصر المخابرات شخص فلسطيني (ج.ق.) في منطقة الأوزاعي لارتكابه جرائم السرقة والنشل وتعاطي المخدرات وترويجها، وكان قد نفّذ نحو 15 عملية سرقة في منطقة دوّار إيليّا – صيدا، وضُبطت في حوزته كمية من المخدرات، بحسب ما جاء في البيان.وأضاف البيان "كما أنه تم توقيف المواطن (ب.غ.) في منطقة الأوزاعي لإقدامه على تعاطي المخدرات وترويجها".المصدر: الجيش اللبناني