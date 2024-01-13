16
o
بيروت
19
o
طرابلس
16
o
صور
18
o
جبيل
16
o
صيدا
17
o
جونية
13
o
النبطية
12
o
زحلة
12
o
بعلبك
19
o
بشري
16
o
بيت الدين
12
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
رئيس الأركان الإسرائيلي يهدد لبنان.. وهكذا تحدّث عن "حزب الله"
Lebanon 24
13-01-2024
|
12:59
A-
A+
photos
0
A+
A-
قال رئيس الأركان الإسرائيلي هرتسي هاليفي إن المعارك الدائرة عند الحدود مع لبنان، تسعى لإبعاد "فرقة الرضوان" التابعة لـ"حزب الله" عن الحدود، وإلحاق الضرر بقدرات كان الحزب بناها على مدى سنوات، على حد زعمه.
Advertisement
وأضاف هاليفي خلال كلمة وجهها للجنود الإسرائيليين داخل غزة أن "منطقة جنوب لبنان ستصبح منطقة قتال وستظل هكذا وربما تتحول أراضي لبنان كافة إلى ساحة للقتال".
وزعم هاليفي أن "الحرب التي تشنها إسرائيل على جنوب لبنان تهدف إلى تغيير الأوضاع الأمنية بشكل يسمح بعودة السكان بشكل آمن تماماً إلى ديارهم، سواء في شمال البلاد أو في جنوبها".
المصدر: وكالات + روسيا اليوم + سكاي نيوز+ العربية الحدث
المصدر: "رصد" لبنان 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
عاجل من الضاحية.. حادثة عند حاجزٍ للجيش وإطلاق نار (صور)
Lebanon 24
عاجل من الضاحية.. حادثة عند حاجزٍ للجيش وإطلاق نار (صور)
06:46 | 2024-01-13
13/01/2024 06:46:22
Lebanon 24
Lebanon 24
متى ستبدأ العاصفة في لبنان بالإنحسار؟ هذا التقرير يمنحكم الإجابة
Lebanon 24
متى ستبدأ العاصفة في لبنان بالإنحسار؟ هذا التقرير يمنحكم الإجابة
16:51 | 2024-01-13
13/01/2024 04:51:04
Lebanon 24
Lebanon 24
مُراسلة انتقلت إلى تقديم نشرات الأخبار على شاشة الـ MTV.. شاهدوا إطلالتها الأولى (صور)
Lebanon 24
مُراسلة انتقلت إلى تقديم نشرات الأخبار على شاشة الـ MTV.. شاهدوا إطلالتها الأولى (صور)
04:49 | 2024-01-13
13/01/2024 04:49:07
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. شاهدوا ماذا حصل في سماء بيروت هذا المساء!
Lebanon 24
بالفيديو.. شاهدوا ماذا حصل في سماء بيروت هذا المساء!
13:35 | 2024-01-13
13/01/2024 01:35:34
Lebanon 24
Lebanon 24
"صفة جديدة" لنصرالله في إسرائيل.. تقريرٌ يعلنها!
Lebanon 24
"صفة جديدة" لنصرالله في إسرائيل.. تقريرٌ يعلنها!
12:00 | 2024-01-13
13/01/2024 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
04:10 | 2024-01-14
تقرير يكشف.. هذا ما فعله "حزب الله" في اليمن!
04:00 | 2024-01-14
"هجمات من نوعٍ آخر" لـ"حزب الله".. هكذا ستُصبح المعركة!
03:38 | 2024-01-14
وسط العاصفة.. نداءٌ من وزير إلى المواطنين
03:30 | 2024-01-14
هكذا تتحرك "حماس" في لبنان.. تقريرٌ إسرائيلي يكشف التفاصيل
03:22 | 2024-01-14
بيانٌ مهم من "النافعة".. إليكم تفاصيله
03:14 | 2024-01-14
القصف يتجدّد صباحاً.. ما جديد التوتر في جنوب لبنان؟
فيديو
مُفاجأة "مرعبة".. ثعبان داخل خزانة ملابس شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
مُفاجأة "مرعبة".. ثعبان داخل خزانة ملابس شاهدوا الفيديو
01:00 | 2024-01-13
14/01/2024 11:44:04
Lebanon 24
Lebanon 24
كان عمره 9 سنوات.. رئيس وزراء فرنسا الجديد ممثلا في أحد الأفلام (فيديو)
Lebanon 24
كان عمره 9 سنوات.. رئيس وزراء فرنسا الجديد ممثلا في أحد الأفلام (فيديو)
01:42 | 2024-01-11
14/01/2024 11:44:04
Lebanon 24
Lebanon 24
قصة مروعة: نجم عالمي احتجز امرأة حامل 4 سنوات في منزله.. هذا ما فعله بها (فيديو)
Lebanon 24
قصة مروعة: نجم عالمي احتجز امرأة حامل 4 سنوات في منزله.. هذا ما فعله بها (فيديو)
04:49 | 2024-01-10
14/01/2024 11:44:04
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24