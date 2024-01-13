هلعٌ في منطقة لبنانية.. صخور تحرّكت خلف مبنى وخوف من كارثة!

تسببت الأمطار الغزيرة، اليوم، إلى تحرك صخور وراء مبنى في شارع قزحيا أبو جودة في جل الديب المحاذي لجبل دير الصليب، مما أدى الى هلع السكان الذين ناشدوا المعنيين التدخل.

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