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لبنان

هلعٌ في منطقة لبنانية.. صخور تحرّكت خلف مبنى وخوف من كارثة!

Lebanon 24
13-01-2024 | 12:54
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تسببت الأمطار الغزيرة، اليوم، إلى تحرك صخور وراء مبنى في شارع قزحيا أبو جودة في جل الديب المحاذي لجبل دير الصليب، مما أدى الى هلع السكان الذين ناشدوا المعنيين التدخل.
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وفي السياق، قال رئيس بلدية جل الديب ريمون عطية لـ"الوكالة الوطنية للإعلام" إنَّ الصخور وراء المبني تحركت بفعل الامطار الغزيرة، مؤكداً أنه "أمر بإخلاء المبنى تجنباً لأي كارثة قد تحصل ريثما يصار الى كشف هندسي على المكان ليبنى على الشيء مقتضاه".
 
 
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