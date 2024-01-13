بالفيديو.. شاهدوا ماذا حصل في سماء بيروت هذا المساء!

نشر الزميل محمد بركات عبر حسابه على "فيسبوك"، مقطع فيديو يوثق الصواعق التي غمرت العاصمة بيروت، مساء اليوم السبت.

وأظهر الفيديو الأجواء العاصفة التي غمرت المدينة، حيث تساقطت الأمطار بغزارة منذ الصباح الباكر.