إستنفارٌ كبير.. هذه آخر عمليات الدفاع المدني وفوج إطفاء بيروت وسط العاصفة

تواصل فرق الإنقاذ التابعة للدفاع المدني وفوج إطفاء بيروت إستنفارها في مختلف المناطق اللبنانية وذلك تزامناً مع المنخفض الجوي الذي يضربُ لبنان وأسفر عن تشكل سيول في العديد من الأماكن.

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ومساء، تفقد المدير العام للدفاع المدني العميد ريمون خطار، بناء لتوجيهات معالي وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي، سير عمليات الإغاثة والإنقاذ التي ينفذها عناصر الدفاع المدني في محلة الكرنتينا نتيجة غزارة المتساقطات حيث تم إنقاذ 20 شخصاً حاصرتهم السيول.

وأعطى خطّار توجيهاته للعناصر لجهة ضرورة مواصلة العمل بالرغم من كافة الظروف المناخية البالغة السوء الى حين الانتهاء من تنفيذ المهمة والتأكد من سحب كافة السيارات العالقة بسبب ارتفاع منسوب النهر في الكرنتينا، توازياً مع اقفال كافة الطرق المؤدية الى هذا الموقع للحؤول دون تعرض المزيد من السيارات الى خطر الغرق.



وأثنى خطار على الإنجازات التي يحققها أبطال الدفاع المدني في كافة المناطق اللبنانية حيث يواصلون العمل منذ الفجر في كافة المحافظات اللبنانية لتلبية نداءات المواطنين والمقيمين دون أي تأخير. كذلك، توجّه خطار إلى محلة جل الديب حيث أعطى توجيهاته بإخلاء مبنيين سكنيين نظراً لخطر الانهيارات الصخرية المحيطة بهما.وأثنى خطار على الإنجازات التي يحققها أبطال الدفاع المدني في كافة المناطق اللبنانية حيث يواصلون العمل منذ الفجر في كافة المحافظات اللبنانية لتلبية نداءات المواطنين والمقيمين دون أي تأخير.

بدوره، عمل فوج إطفاء بيروت على انقاذ المواطنين العالقين جراء فيضان نهر بيروت بواسطة زوارق مطاطية وحبال الانقاذ.

وتمكنت عناصر فوج الإطفاء من إنقاذ 17 شخصاً كانت المياه قد غمرت سياراتهم، فيما لا تزال عمليات التأمين لسلامة المواطنين مستمرة.

وفي ما يلي عمليات نفذتها فرق الدفاع المدني اليوم:

شمالاً:

- إنقاذ 8 أطفال ومواطنة مسنة من داخل أحد المنازل في بلدة العبدة.



- إنقاذ 7 أشخاص حاصرتهم السيول داخل منزلهم في الكنيسة /عكّار



- في بلدة وادي خالد، أنقذت العناصر المواطنين المحاصرين بسبب غزارة السيول



- في الحيصة تم سحب المياه من داخل عدد من المتاجر

- في القليعات العكارية تم إنقاذ عدد من النازحين من داخل الخيم التي اجتاحتها السيول

- في عندقت تم سحب المياه من داخل منزلين

- في القبيات تم سحب 3 سيارات.



بقاعاً:

- في أعالي صنين تمكن عناصر الدفاع المدني من إنقاذ 6 أشخاص كانوا احتجزوا داخل سيارتين بسبب تراكم الثلوج.



جنوباً:

- في بكاسين، قامت العناصر بجرف الاتربة والصخور التي اقتلعتها الأمطار وتسببت باعاقة حركة السير



في أعالي كسروان وجبيل:

- سحب سيارة محتجزة بسبب تراكم الثلوج في اللقلوق

- في عيون السيمان سحب سيارة جراء تراكم الثلوج



ساحلاً:

- سحب سيارة في جبيل

- معالجة تجمع المياه تحت جسر نهر الكلب / الهوليداي بيتش

- رفع مخلفات انهيار التربة عند مدخل نهر الكلب / زكريت

- معالجة تجمع المياه في خلده والكرنتينا



- في محلة نهر الغدير وكفرشيما - ضاحية بيروت الجنوبية، عملت العناصر على تأمين السلامة العامة وفتح الاقنية للحؤول دون ارتفاع منسوب المياه



- في خلدة (الطريق العام والبحري)، تم سحب عدد من السيارات بسبب ارتفاع منسوب المياه، وسحب فان من تحت جسر خلدة

- عند مفترق دير قوبل، تم سحب السيارات المحتجزة بسبب غزارة السيول



جبل لبنان:



- تسهيل حركة المرور واعادة فتح طريق المونتيفردي

- سحب سيارات على طريق الناعمة جراء تبرك المياه

- إزالة مخلفات الاتربة عن طريق عام بحمدون

- سحب سيارات في بعلشميه جراء كثافة المتساقطات

- إنقاذ مواطنين احتجزوا داخل سياراتهم في بعلشميه و سحب مياه من داخل مستودع في عاليه

- إنقاذ إمرأة و طفلها و جرف أتربة وصخور على طريق عام البنيه

- رفع مخلفات الاتربة والصخور عن طريق عام قبيع

- رفع مخلفات الاتربة عن طريق عام قرنايل

- معالجة تجمع المياه على طريق الجاهلية سرجبال

- معالجة تراكم الثلوج على طريق عام ترشيش

- سحب مياه من داخل الابنية في رويسة البلوط

- إزالة مخلفات الاتربة والصخور عن طريق عام دير الحرف

- سحب سيارات في رأس الحرف

- إنقاذ مواطنين في كفرفاقود