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لبنان

خلال أيام.. خطوة قد يتخذها بري

Lebanon 24
13-01-2024 | 16:22
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ذكرت قناة "الجديد"، اليوم السبت، أنَّ الحراك الخارجي بشأن ملف رئاسة الجمهورية مُعلّق حتى إنعقاد إجتماع اللجنة الخماسية الدولية المعنية بلبنان والتي تضم فرنسا، أميركا، السعودية، مصر وقطر. 
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وأشارت القناة إلى أنه اللجنة تعملُ على مسعيين أولهما فرنسي وثانيهما قطري، موضحةً أنه "ما من تصور واضح بين أطراف الخماسية". 

كذلك، ذكرت القناة أنّ رئيس مجلس النواب نبيه بري ينتظرُ إنتهاء اللجنة النيابية المكلفة دراسة الموازنة بداية الأسبوع المقبل ليدعو إلى جلسة عامة نهاية الشهر الجاري لإقرارها.

وبحسب القناة، فإن أسهم حضور كلتة "الجمهرية القوية" في جلسة إقرار الموازنة مرتفعة وذلك بعد دعوة البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي النواب للمشاركة. 



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