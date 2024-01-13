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لبنان

ما الذي جرى فوق صيدا قبل قليل؟

Lebanon 24
13-01-2024 | 16:35
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شهدت مناطق لبنانية عديدة، مساء اليوم السبت، تحليقاً مكثفاً للطيران الحربي الإسرائيليّ وذلك وسط الأجواء العاصفة.
ففي صيدا وإقليم الخروب، تحدث مواطنون عن تحليق الطيران على عُلوّ منخفض، مشرين إلى أنّ الطيران جال أيضاً فوق المخيمات الفلسطينية في صيدا.
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