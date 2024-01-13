متى ستبدأ العاصفة في لبنان بالإنحسار؟ هذا التقرير يمنحكم الإجابة

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية أن يكون الطقس غداً الأحد غائماً اجمالاً مع انخفاض بسيط بدرجات الحرارة وضباب كثيف على المرتفعات فترة قبل الظهر.

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كذلك، توقعت الدائرة تساقط أمطار متفرقة تكون غزيرة أحيانا ومترافقة بعواصف رعدية، متحدثة عن وجود لخطر تشكل السيول على الطرقات.

وأوضحت الدائرة أن الرياح تنشط أحياناً، فيما تتساقط الثلوج على ارتفاع 1500 متر وما فوق.

مع هذا، تتوقع الدائرة حدوث انفراجات واسعة اعتباراً من بعد الظهر ومن المتوقع أن تعود الأمطار لتتساقط ليلاً.



وجاء في النشرة الآتي:



- الحال العامة: يستمر لبنان والحوض الشرقي للمتوسط تحت سيطرة المنخفض الشديد الفعالية والمصحوب بكتل هوائية باردة، مع تساقط أمطار غزيرة أحيانا وثلوج على الجبال حتى بعد ظهر يوم غد الأحد، حيث تخف حدته وينحسر تدريجا اعتبارا من ظهر يوم الاثنين، ويبقى الطقس متقلبا حتى صباح يوم الأربعاء المقبل، حيث يتحول إلى مستقر مع ارتفاع درجات الحرارة.



تحذير من الانجرافات بالتربة وتشكل السيول وارتفاع منسوب الأنهار يومي السبت والأحد واشتداد سرعة الرياح لحدود ال80 كلم/س.



كمية المتساقطات المتوقعة حتى صباح يوم الأربعاء المقبل تتراوح بين 120 و250 ملم.



ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهر كانون الثاني في بيروت بين 11 و19 درجة، طرابلس بين 09 و17 درجة، وفي زحلة بين 3 و13 درجة.



- الطقس المتوقع في لبنان:

الأحد:

غائم اجمالا مع انخفاض بسيط بدرجات الحرارة وضباب كثيف على المرتفعات فترة قبل الظهر، تتساقط أمطار متفرقة تكون غزيرة أحيانا ومترافقة بعواصف رعدية ويبقى خطر تشكل السيول على الطرقات، تنشط الرياح أحيانا وتتساقط الثلوج على ارتفاع 1500 متر وما فوق، يتوقع حدوث انفراجات واسعة اعتبارا من بعد الظهر ومن المتوقع أن تعود الأمطار لتتساقط ليلا.



الإثنين:

غائم جزئيا إلى غائم أحيانا دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات، تتساقط أمطار متفرقة تكون غزيرة أحيانا مع حدوث برق ورعد ورياح ناشطة خاصة في المناطق الجنوبية والشمالية فترة قبل الظهر كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 1500 متر وما فوق، يتوقع حدوث انفراجات واسعة خلال النهار حيث تخف حدة الامطار، ويتكون الجليد على الطرقات الجبلية خلال الليل اعتبارا من ارتفاع 1400 متر.



الثلاثاء:

غائم جزئيا بسحب متوسطة ومرتفعة مع ارتفاع بدرجات الحرارة والتي تبقى دون معدلاتها الموسمية وتتساقط أمطار خفيفة متفرقة ومتقطعة خاصة في المناطق الشمالية والجنوبية، مع بعض الثلوج اعتبارا من ارتفاع 1600 متر وما فوق ويبقى خطر تكون الجليد على الطرقات الجبلية خلال الليل اعتبارا من ارتفاع 1500 متر.



الأربعاء:

غائم جزئياً مع ارتفاع اضافي بدرجات الحرارة والتي تلامس معدلاتها الموسمية يتكون الضباب على المرتفعات خلال الفترة الصباحية وتتساقط أمطار خفيفة متفرقة خاصة في المناطق الشمالية وثلوج خفيفة على ارتفاع 1800 متر، تنحسر الأمطار ويستقر الطقس خلال النهار.



- درجات الحرارة المتوقعة: على الساحل من 10 الى 17 درجة، على الجبال من 5 الى 10 درجة، في الداخل من 4 الى 10 درجات.



- الرياح السطحية: جنوبية غربية، ناشطة أحيانا، سرعتها بين 25 و50 كم/س.



- الانقشاع: سيىء اجمالا بسبب الضباب الكثيف وغزارة الأمطار.



- الرطوبة النسبية على الساحل: بين 75 و95 %.



- حال البحر: مائج. حرارة سطح الماء: 21°م.



- الضغط الجوي: 1016 HPA أي ما يعادل: 762 ملم زئبق.



- ساعة شروق الشمس: 06,43 ساعة غروب الشمس: 16,51