مقدمات النشرات المسائية

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الأنظار إلى اليمن اليوم، قبل غزة وجنوب لبنان، المواجهة مع الحوثيين إلى أين يمكن أن تصل؟اليوم، ضربة أميركية جديدة استهدفت موقعا في غربي اليمن ردا على صاروخ أطلقه الحوثيون منها.أين إيران من كل ما يجري؟ الولايات المتحدة الأميركية ألمحت إلى تأثير إيراني.الرئيس الأميركي جو بايدن يكشف اليوم أن بلاده سلمت رسالة بشكل خاص إلى إيران بشأن حركة الحوثي المتحالفة معها والتي تشن هجمات على السفن التجارية في البحر الأحمر.وقال بايدن للصحافيين في البيت الأبيض، قبل مغادرته إلى المنتجع الرئاسي في كامب ديفيد: "سلمنا الرسالة بشكل خاص، ونحن واثقون من أننا مستعدون جيدا".فهل ما سبق يمكن اعتباره تهديدًا أميركيًا مبطنًا أم رسالة عالية النبرة لوضع حد لدعمها للحوثيين؟يفترض بطهران أن ترد على الرسالة، فماذا سيكون مضمونها؟لبنان الغارق في همومه وأزماته، غرق اليوم في عاصفة الأمطار الغزيرة، وباتت المسألة عادة: مع كل موجة مطر "يحق لنا" بفيضان تحدد الطبيعة أين سيكون. من نهر بيروت إلى النهر الكبير على حدود لبنان الشمالية. اليوم الدور من الشمال ومنه نبدأ...البلد غريق... وفي الجنوب حريق. المتساقطات برّزت كالعادة اللامسؤولية واللاقرار واللاإمكانات، وقد تركّزت خصوصاً في الشمال وبيروت، إذ إنَّ العاصفة أغرقت عكار بعدما فاض النهرُ الكبير. كما أنَّ المشهد المؤلم والمخجل تكرّر في منطقة الكرنيتنا إذ فاض نهرُ بيروت من جديد، ما جعل الطريقَ بحيرةً كبيرة أغرقت سيارات وحبست مواطنين. فللمرة الثانية في أقل من شهر: من يتحمّل المسؤولية؟ برودة الطقس أثّرت على الحركة السياسية التي بدت وكأنها غائبة، باستثناء كلامٍ خجولٍ عن حراك رئاسي قريب للّجنة الخماسية، قد يُستتبع بزيارة للموفد الفرنسي جان ايف لودريان والقطري جاسم بن فهد. لكنَّ الطقسَ البارد لم يؤثر على حرارة الجبهة في الجنوب حيث استمر القصفُ المتبادل. وقد نفّذت الطائراتُ الحربيةُ الإسرائيلية عدواناً جوياً بعد الظهر على منزل في بلدة يارين، فردّ الحزبُ باستهداف مستعمرة شتولا. في الأثناء الولايات المتحدة الأميركية تستكمل استهدافَ الحوثيين، إذ وجّهت فجراً ضرباتٍ جديدةً على أهداف تابعةٍ لهم، وذلك بهدف إضعافِ قدرتِهم على مهاجمة السفنِ الحربيةِ والسفنِ التجاريةِ في البحر الاحمر.حربُ المئةِ يومٍ على غزةَ مصيرُها معلَّقٌ على جسرٍ انتخابي في اميركا، ومصالحَ شخصيةٍ لنتنياهو، وتبعيةٍ بريطانية تسحبُها واشنطن الى عمق البحر الاحمر ..حربُ الأنفاقِ السرية دخلتِ الممراتِ والمضائقَ المائيةَ فصارتِ الجبهةُ ..جَبَهات /والطُّوفانُ طَوَّقَ اسرائيل بحبلِ محكمة العدل الدولية التي ستبدأ المذاكرةَ في اساس الدعوى . مئةُ يومٍ جاءت بوقع مئة عام .. وبنتائجَ انتصرت فيها اسرائيلُ على الاطفال والمدنيين وأبقت اهدافَها بمعدلاتِ ما تحتَ الصِّفر فلا هي أَسقطت قياداتِ حماس ولا استَرجعت أسراها ولا فَككتِ القدرةَ العسكريةَ للمقاومة . اما نتائجُ جيشِ اسرائيل بالمَيدان فاختصرها بالعثور على صورةٍ بهية لمحمد ضيف .. والقبضِ على حذاء تُنسب هالتُه الى يحيى السنوار/ وما عدا ذلك فإنَّ النتائجَ العسكرية للجيش الاسرائيلي تعكِسُها صحفُ اسرائيلَ نفسِها وتتحدث عن مَسافة بعيدة عن القضاء على حماس / وتبعاً لتوصيف "يديعوت أحرونوت" فإن "إسرائيل سَقطت في بئرٍ عميقة منذ 7 أكتوبر"/ والبئرُ توسَّعت فغرقت في البحر الاحمر/./ اما على ضفاف البحر الابيض المتوسط اللبناني .. فجنَّاتٌ تَجري من تحتِها الانهارُ .. بِرَكٌ وسيولٌ تَجمعت في اكثرِ الايامِ دَفقاً للشتاء , وطُوفانٌ يُسبِّبُه حجمُ الاوساخِ المتراكمة في الطرقات والنُّفاياتِ التي أَغلقتِ الريغارات ومجاريَ الصرفِ الصِّحي . فورشُ البناء انهمرت وتداخلت معَ الامطار فكوّنت كتلةً وازنة " بتسد جبال " لاسيما في مجاري الضبية، فيما نهرُ الغدير كَرر اقوالَه وافعالَه السنوية، اما المأساةُ فقد وَقعت في النهر الكبير عكار عندما اجتاحتِ المياهُ الطرقاتِ والاراضيَ الزراعيةَ وتَضررت خِيمُ النازحين بسبب كثافة المتساقطات/ ومن بين المتساقِطاتِ كان وزيرُ الاشغال علي حمية متساقِطاً بين نهرٍ وبحرٍ وبِرَكٍ ومستنقعاتٍ/ تؤزارُه جرافاتُ الوزارة التي لمّت النُّفايات والاتربة فيما غاب وزيرُ الطاقة والمياه وليد فياض كغياب التيار عن لبنان منذ ايامٍ عدة/ والعاصفةُ جَرفت معها الثلوجَ عن سطح مجلس النواب، فاعلن رئيسُه نبيه بري استعدادَه للدعوة الى جلسة انتخابٍ لكنْ بمرشحٍ واحد هو سليمان فرنجية ، اما المرشحون الاخرون فقد ذوّبَهم بري بثلج كانون وقال :الباقونَ إما لم يَعُودوا موجودين أو لا يريدونَ الترشح"، وقد رد عليه رئيسُ مركَزِ التزلج الرئاسي في معراب /اذ اعلن الدكتور سمير جعجع الاستعدادَ لحضور أيِّ جلسةٍ بدوراتٍ متتالية حتى الوصولِ إلى انتخاب رئيسٍ جديد للجمهورية، لكنْ معَ الحفاظِ على حقّ كلِّ كُتلةٍ نيابية وكلِّ نائبٍ بالتصويت لمَن تَراهُ ويَراه مناسباً.واذ لم يكشف جعجع عن اوراقه الرئاسية قال نائب القوات بيار بوعاصي إنَّ قائد الجيش جوزيف عون ليس مرشحَنا ولكننا ندعمُه في حالِ لم يَعُدْ هناك أيُّ خِيارٍ آخر/ في حين أن الخُماسيةَ لا تستطيعُ فرضَه لأنها تَعلمُ بأنَّ القواتِ اللبنانية هي الممرُّ الالزامي /على نشرة الطقس الرئاسية هذه : لا تزال الانتخاباتُ في ديارِكم عائمة .لا الطقس ُالعاصف ُولا الموقع ُالعاصي حالا دون َاداء ِالمهمة ِبنصرة ِالشعب الفلسطيني واسناد ِغزة َالابية. بوابل ٍمن الصواريخ كانت استهدافات ُمجاهدي المقاومة الاسلامية ِللمواقع ِالصهيونية ِالمنتشرة ِعند َالحدود ِالمقابلة ِللبنان َفي الاراضي الفلسطينية المحتلة.من موقع ِالعاصي الى ثكنة برانيت وقلعة ِهونين وتلة ِالطيحات، وتجمعات ِالجنود الصهاينة ِفي بركة ريشا ورويسات العلم وغيرِها، كانت تحت َوابل ٍمن صواريخِ المقاومين َوهي تلاحق ُالجنود َالصهاينة َوتحقق ُالاصابات ِفي صفوفهم. اما اصابةُ العدو ِلمنازل ِالمدنيين َفي بلدة ِيارين، فكان له الرد ُالمناسب ُباستهداف ِمستوطنة شتولا بالصواريخ..ومع هذا الحال ِفان الخوف َهو المستوطن ُالوحيد ُفي بيوت ِوقلوب ِوعقول ِالصهاينة في الشمال، حتى باتت الازمة ُالمتحدرجة ُككرة ِثلج ٍداخل َاروقة ِالقرار ِالعبري ِتؤرقُ العسكريين والسياسيين، فضلا ًعن الاصوات ِالمرتفعة ِمن مستعمرات ِالشمال تؤكدُ حلول َالكارثة ِعلى كل ِالمستويات ِالزراعية ِوالاقتصادية ِوالتربوية ِوالعسكرية ِبفعل معادلاتِ المقاومة اللبنانية..اما فعل ُالمقاومة ِالفلسطينية فضرب َعميقا ًفي اروقة ِمجالس ِالحرب ِومتفرعاتِها، وزاد َالتيه ُعن اي ِشاطئ ٍيرسو عليه الجنون ُالصهيوني، فيما النشر ُاليومي ُلصور الميدان ِمن قبل المقاومين، كبد َالعدو َالمزيد َمن الخسائر ِالمعنوية ِالى جانب تلك البشريةِ والعسكرية.. ولا من يبشر ُبقرب ِاتضاح ِالمسار، او نزول ِالصهيوني عن اعلى الاشجار، فيما التداخل ُالاقليمي ُوالدولي ُيزيد ُمن ضبابية ِالمشهد ِالذي ليس له رؤية ٌواضحة ٌالا في الميدانِ بفعل ِسواعد ِالمقاومين َوصمود ِالفلسطينيين ..وفي مياه البحرين ِالعربي ِوالاحمر غليان ٌبفعل ِالعدوانية ِالصهيونية، رفعته الى اعلى الدرجات ِالحماقة ُالاميركية ُالبريطانية ُباستهداف ِالسيادة ِاليمنية، فاقفلوا باب َالمندب بصواريخهم مع تمنع ِكبريات شركات ِالشحن ِالعالمي عن العبور ِمن هناك بفعلِ التوتر ِالشديد، فيما العزف ُاليمني ُعلى الوتر ِالوحيد، بأن الثأر َآتٍ لا محال، وان نصرة َغزة َواهلِها وفلسطين وقضيتِها واجب ٌلن يحول َعنه اهل ُالحكمة ِوالايمان مهما علت التضحيات، ومن دق َالباب َاليمنيَ سيسمع ُالجواب..ومع كثرة ِالاسئلة في ذروة التطورات، سيستمع ُالعالم ُلكلام الامين العام لحزب الله سماحة السيد حسن نصر الله، الذي سيطل ُخلال َحفل ِتأبين ِحزب ِالله للقائد ِالجهادي الحاج وسام الطويل، عند الثانية ِوالنصف ِمن بعد ِظهر ِالغد في بلدتِه خربة سلم الجنوبيةضربة ثانية لليمن خلال أربع وعشرين ساعة نفذها هذه المرة الأميركيون وحدهم واستهدفت قاعدة جوية شمال صنعاء. وبحسب هيئة اركانهم فإن هذه الجولة العدوانية سبقها إطلاق حركة أنصار الله صاروخا بالستيا مضادا للسفن ردا على الجولة الأولى فجر أمس. وبين الجولتين تهديد أطلقه الرئيس الأميركي جو بايدن بالرد إذا واصلت "جماعة الحوثي" سلوكها غير المقبول على حد وصفه معتبرا أن هذه الحركة تنظيم إرهابي.السلوك العدواني الأميركي إصطدم بانتقادات داخلية ورد أحدثـها على لسان الرئيس السابق دونالد ترامب الذي قال إن بايدن الفاسد هو أسوأ رئيس في تاريخ الولايات المتحدة ولم يوفر وزير دفاعه (لويد أوستن) الراقد في المستشفى إذ قال: نحن نلقي القنابل في أنحاء الشرق الأوسط ووزير دفاعنا الذي يختفي منذ خمسة أيام يدير الحرب من جهاز الكومبيوتر الخاص به في غرفة المستشفى.أما خارج الولايات المتحدة فكان إنتقاد روسي جديد لتوسيع واشنطن وحلفائها رقعة الصراع ودعوة من الأمين العام للأمم المتحدة إلى تجنب التصعيد. مهما يكن من أمر فإن العدوان على اليمن ستكون له تداعيات عسكرية كبيرة ربما تدفع صنعاء للإنتقال إلى المرحلة الثالثة من التصعيد وعمادها إغلاق البحر الأحمر أمام السفن التجارية التابعة للدول المعتدية على البلاد وربما تطال هذه التداعيات القواعد الأميركية في المنطقة على ما يؤكد مسؤولون في صنعاء.ومن رحم هذا الإعتداء تساؤلات حول مصير عملية السلام في اليمن التي كانت قد بدأت بوقف الأعمال الحربية فهل تصمد هذه العملية أمام الضربات الأميركية؟!.في غزة صمود فلسطيني منقطع النظير رغم العدوان الإسرائيلي الذي يدخل غدا يومه المئة.وفي لبنان موقف ثابت أساسه وحدة مسار مع غزة فالتهدئة عند الحدود اللبنانية - الفلسطينية لا تسود إلا بعد وقف العدوان على القطاع وهذه القاعدة هي التي ترسم إطار أي تفاوض.في الشأن الداخلي اللبناني لا حراك على خط الإستحقاق الرئاسي وسط حديث عن إجتماع وشيك للخماسية.وفي هذا الشأن يؤكد الرئيس نبيه بري لصحيفة الأخبار أن أحدا من الأفرقاء لا يريد حلا من الداخل بل من الخارج ويوضح أن ليس إلى الآن سوى مرشح واحد هو رئيس تيار المردة سليمان فرنجية ويشير إلى أن الباقين إما لم يعودوا موجودين أو لا يريدون الترشح ويتابع الرئيس بري: الآن أمامنا مرشح هو فرنجية ... إذا كانوا موافقين على ترشحه أدعو إلى جلسة وليذهبوا إليها.إنكفاء الإستحقاق الرئاسي قابلته عودة متجددة للسجالات حول صلاحيات رئيس الجمهورية. هذه السجالات أطلت من باب رد حكومة تصريف الأعمال ثلاثة قوانين الأمر الذي يدرجه الرئيس نجيب ميقاتي في إطار تسيير الأمور في حين يتهمه معارضوه ولا سيما التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية بالتعدي على الصلاحيات اللصيقة برئيس الجمهورية الشاغر منصبه منذ تشرين الثاني 2022.معنويا، حققت القضية الفلسطينية هذا الاسبوع انتصارا كبيرا امام محكمة العدل الدولية. اما على الارض، فالابادة مستمرة وتتمادى، على وقع الاستهداف الاميركي-البريطاني لليمن، منعا لتحرك الحوثيين في البحر الاحمر.وفي لبنان، المشهد معلق على حرب غزة، فيما الجنوب يدفع الثمن، وبعض افرقاء الداخل يسعَون الى تكبيد اللبنانيين اثمان التسويات الموعودة، عبر فرض مرشحين لا يتمتعون بالحيثيات المطلوبة. وفي هذا السياق، برز اليوم موقف نبيه بري الذي اعتبر سليمان فرنجية مرشحا رئاسيا وحيدا الى الآن، معتبرا جميع الآخرين غير موجودين او لا يريدون الترشح… كل ذلك فيما السطو على الصلاحيات الرئاسية في الذروة، عبر قرارات الحكومة الميقاتية امس.غير ان اهتمام اللبنانيين في الساعات الاخيرة انصبّ على مياه الامطار، التي صبّت الزيت على نار الفشل المزمن للدولة، بنظامها الاداري والمالي المركزي، قبل تقصير الوزارات والادارات المعنية، فضلا عن ذريعة الامكانات المالية التي كانت موجودة قبل انهيار 17 تشرين، لكنها لم تمنع يوما فيضان الطرقات وغرق السيارات وتحول المباني الى جزر وسط المستنقعات.