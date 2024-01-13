من الحدود اللبنانية.. تسلل 4 مسلحين وهذا ما أعلنه جيش العدو

زعم جيش العدو الإسرائيلي أنه قتل 4 مسلحين تسللوا من لبنان إلى منطقة جبل روس بالجولان السوري.

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وأضاف في بيان على "تيليغرام"، أن دورية من قواته في منطقة جبل روس رصدت المسلحين بعد تسللهم من لبنان وتبادلت إطلاق النار معهم مما أسفر عن مقتل المسلحين الأربعة.