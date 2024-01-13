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لبنان

من الحدود اللبنانية.. تسلل 4 مسلحين وهذا ما أعلنه جيش العدو

Lebanon 24
13-01-2024 | 23:21
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زعم جيش العدو الإسرائيلي أنه قتل 4 مسلحين تسللوا من لبنان إلى منطقة جبل روس بالجولان السوري.
 
وأضاف في بيان على "تيليغرام"، أن دورية من قواته في منطقة جبل روس رصدت المسلحين بعد تسللهم من لبنان وتبادلت إطلاق النار معهم مما أسفر عن مقتل المسلحين الأربعة.
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المصدر: الجزيرة نت

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