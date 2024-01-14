مرشح جديد لرئاسة الجمهورية

لفت مصدر نيابي معارض الى أن النائب نعمة فرام قرر إعلان الترشح لرئاسة الجمهورية بعدما كان يخفي هذه الرغبة منذ إنتهاء عهد الرئيس ميشال عون وبداية الفراغ الرئاسي.

وأشار المصدر الى أن فرام له اليد الطولى في تشكيل الكتلة النيابية الوسطية التي يجري العمل عليها، لكي تكون رافعته الأساسية، وهو على تنسيقٍ دائم معها منذ سنة ويقدم لها كل الدعم.

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المصدر ختم أن فرام قرر إعلان الترشيح جهاراً بعدما أدرك أن المنافسة إنحصرت بين رئيس "تيار المردة" سليمان فرنجية وقائد الجيش العماد جوزيف عون، وهو يسعى اليوم الى أن يكون الخيار الثالث، انطلاقاً من اعتباره أن كلا المرشحين المذكورين ينتمي الى فئة، فربما يقع التنافس على الخيار الثالث عليه ويصل الى سدة الرئاسة.