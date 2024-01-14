في الوقت الذي يقوم فيها "التيار الوطني الحر" ورئيسه النائب جبران باسيل بإستفزاز الحزب والايحاء له بأن مرحلة التحالف قد انتهت، فانه يخوض معركة اعلامية ليطلب دعم الحزب في بعض القضايا الداخلية.

Advertisement



وبحسب مصادر مطلعة، فإنّ "التيار" بات يطالب بشكل علني "حزب الله" بعدم تغطية عمل الحكومة ويعتب عليه، بعد ان كان باسيل نفسه جاهز لدعم اجتماع مجلس الوزراء وتغطيته في حال وافق الافرقاء على تعيين قائد جديد للجيش بناء لاقتراحه".