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لبنان

"التيار" يهاجم "حزب الله"ويطلب دعمه

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
14-01-2024 | 01:45
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في الوقت الذي يقوم فيها "التيار الوطني الحر" ورئيسه النائب جبران باسيل بإستفزاز الحزب والايحاء له بأن مرحلة التحالف قد انتهت، فانه يخوض معركة اعلامية ليطلب دعم الحزب في بعض القضايا الداخلية.
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وبحسب مصادر مطلعة، فإنّ "التيار" بات يطالب بشكل علني "حزب الله" بعدم تغطية عمل الحكومة ويعتب عليه، بعد ان كان باسيل نفسه جاهز لدعم اجتماع مجلس الوزراء وتغطيته في حال وافق الافرقاء على تعيين قائد جديد للجيش بناء لاقتراحه".

وسألت المصادر "عما اذا كان الحديث العوني عن انتهاك صلاحيات الرئاسة مبرر في ظل اللحظة الحساسة والخطيرة التي يمر بها لبنان، وكيف يطلب التيار من حزب الله دعمه في الوقت الذي يلعن فيه انتهاء التحالف معه؟ وما هي خطة التيار لتسيير أمور المواطنين في مثل هذه الحالات؟".
 
 
 
المصدر: خاص "لبنان 24"

لبنان

خاص

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