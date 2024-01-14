شركات في قطاع حيوي "مستاءة"!

أعربت مصادر ناشطة في قطاع النفط عن إستغرابها إزاء خطوات "غير محسوبة" تقوم بها جهات معنية في الدولة تجاه "شركاتٍ عالمية" ناشطة في لبنان.



Advertisement وبحسب المصادر، فإنّ هناك "أجواء سلبية" تحومُ في أوساط شركة أساسية فاعلة في قطاع المحروقات بعدما تمّ القول إنّ بضاعتها "غير مطابقة للمواصفات"، في وقتٍ كشف فيه الفحص الفني عكس ذلك. وبحسب المصادر، فإنّ هناك "أجواء سلبية" تحومُ في أوساط شركة أساسية فاعلة في قطاع المحروقات بعدما تمّ القول إنّ بضاعتها "غير مطابقة للمواصفات"، في وقتٍ كشف فيه الفحص الفني عكس ذلك.