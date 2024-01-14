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لبنان

شركات في قطاع حيوي "مستاءة"!

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
14-01-2024 | 02:15
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أعربت مصادر ناشطة في قطاع النفط عن إستغرابها إزاء خطوات "غير محسوبة" تقوم بها جهات معنية في الدولة تجاه "شركاتٍ عالمية" ناشطة في لبنان.

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وبحسب المصادر، فإنّ هناك "أجواء سلبية" تحومُ في أوساط شركة أساسية فاعلة في قطاع المحروقات بعدما تمّ القول إنّ بضاعتها "غير مطابقة للمواصفات"، في وقتٍ كشف فيه الفحص الفني عكس ذلك. 

المصادر قالت إنّ "التعاطي غير المسؤول" مع شركات عالمية سيؤدي إلى "هربها" من لبنان، معتبرة أنّه من المهم جداً الإنتباه إلى مسألة التعامل مع الجهات الدولية كونها تعتبر مفتاحاً للثقة التي يحتاجها لبنان إقتصادياً ومالياً وعلى صعيد الأعمال.
المصدر: خاص "لبنان 24"

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