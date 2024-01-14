16
o
بيروت
18
o
طرابلس
14
o
صور
17
o
جبيل
15
o
صيدا
17
o
جونية
11
o
النبطية
11
o
زحلة
10
o
بعلبك
18
o
بشري
15
o
بيت الدين
11
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
وصلت عبر "قنبلة".. هذه آخر رسالة إسرائيليّة لـ"حزب الله"
ترجمة "لبنان 24"
|
Lebanon 24
14-01-2024
|
06:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
نشرت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية تقريراً قالت فيه إنّ الإغتيالات التي نفذها الجيش الإسرائيليّ في لبنان وسوريا خلال الآونة الأخيرة، أبرزها اغتيال القيادي في "حزب الله" وسام الطويل الإثنين الماضي، تُشكل رسالة واضحة من تل أبيب إلى الحزب، مفادها أنّ التصعيد المستمر للقوة النارية عند الحدود بين لبنان وإسرائيل، يُمكن أن يضر بسبل إتخاذ القرار داخل الحزب.
Advertisement
التقرير يلفتُ إلى أن عملية اغتيال الطويل بالقرب من منزله في بلدة خربة سلم - جنوب لبنان، تمّت بصيغة مختلفة عن الاغتيالات التي لجأت إسرائيل لتنفيذها من الجو حتى الآن، وقال: "المقصود من طريقة الإغتيال الدقيقة المتمثلة بوضع قنبلة جانبية بالقرب من منزل الطويل، إيصال رسالة مفادها أن قيادة حزب الله معرضة للإستهداف من قبل المخابرات الإسرائيلية في جنوب لبنان، مثلها مثل قيادة حركة حماس في بيروت".
وتابع التقرير: "كان اغتيال القيادي في حركة حماس صالح العاروري ضمن الساحة الأمنية للضاحية الجنوبية وسط بيروت مطلع الشهر الجاري، بمثابة خطوة محسوبة أتاحت لحزب الله أن يفكر بعناية في نطاق رده، خصوصاً أن الهدف المختار كان أحد كبار قادة حماس وليس رصيداً استراتيجياً للحركة".
وأكمل: "إنّ الهجوم المكثف والدقيق على قاعدة الجيش الإسرائيلي في ميرون، والذي انتهى بأضرار في البنية التحتية، أدى إلى توسيع الرد الإسرائيلي في المنطقة الشمالية. وبالإضافة إلى الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية لحزب الله، فإن نمط عمليات الجيش الإسرائيلي هو إلحاق الضرر بكبار القادة الميدانيين الذين قادوا هجمات الحزب ضد إسرائيل، مثل علي برجي، القيادي في حزب الله".
وزعم التقرير أن إسرائيل تسعى لـ"إحباط كبار أعضاء الجناح العسكري لحزب الله والقادة الميدانيين"، كاشفاً أن "ملاحقة قادة حزب الله تتم بشكل رئيسي في جنوب لبنان"، وأضاف: "إنّ طبيعة الهجمات التي تنفذها إسرائيل تترك مجالاً للضغط على حزب الله حتى لا يوسع رده بطريقة تؤدي إلى تصعيد شامل".
المصدر: ترجمة "لبنان 24"
لبنان
خاص
صحافة أجنبية
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
متى ستبدأ العاصفة في لبنان بالإنحسار؟ هذا التقرير يمنحكم الإجابة
Lebanon 24
متى ستبدأ العاصفة في لبنان بالإنحسار؟ هذا التقرير يمنحكم الإجابة
16:51 | 2024-01-13
13/01/2024 04:51:04
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. شاهدوا ماذا حصل في سماء بيروت هذا المساء!
Lebanon 24
بالفيديو.. شاهدوا ماذا حصل في سماء بيروت هذا المساء!
13:35 | 2024-01-13
13/01/2024 01:35:34
Lebanon 24
Lebanon 24
700 مليون دولار دخلت مصرف لبنان.. من أين؟
Lebanon 24
700 مليون دولار دخلت مصرف لبنان.. من أين؟
14:45 | 2024-01-13
13/01/2024 02:45:28
Lebanon 24
Lebanon 24
"صفة جديدة" لنصرالله في إسرائيل.. تقريرٌ يعلنها!
Lebanon 24
"صفة جديدة" لنصرالله في إسرائيل.. تقريرٌ يعلنها!
12:00 | 2024-01-13
13/01/2024 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
عن الحرب في لبنان.. إقرأوا ماذا أعلن تقرير إسرائيليّ!
Lebanon 24
عن الحرب في لبنان.. إقرأوا ماذا أعلن تقرير إسرائيليّ!
13:58 | 2024-01-13
13/01/2024 01:58:05
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
عن الكاتب
ترجمة "لبنان 24"
أيضاً في لبنان
09:54 | 2024-01-14
كلاس التقى نظيره القطري: تعاونٌ مرتقب وعرضٌ لواقع المنشآت الرياضيّة اللبنانيّة
09:50 | 2024-01-14
وفاة طفلة... سيارة صدمتها
09:47 | 2024-01-14
غرق مخيّم حسني الزعيم للنازحين
09:44 | 2024-01-14
ما هي تسعيرة الدولار في هذه الأثناء؟
09:37 | 2024-01-14
هاشم: لا بد من التخلي عن المصالح الضيقة والتفتيش عن المساحة المشتركة للخروج من حالة الارباك
09:29 | 2024-01-14
وهاب يُعلّق على كلام نصرالله... ويُحذّر: أسابيع صعبة
فيديو
مُفاجأة "مرعبة".. ثعبان داخل خزانة ملابس شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
مُفاجأة "مرعبة".. ثعبان داخل خزانة ملابس شاهدوا الفيديو
01:00 | 2024-01-13
14/01/2024 17:04:39
Lebanon 24
Lebanon 24
كان عمره 9 سنوات.. رئيس وزراء فرنسا الجديد ممثلا في أحد الأفلام (فيديو)
Lebanon 24
كان عمره 9 سنوات.. رئيس وزراء فرنسا الجديد ممثلا في أحد الأفلام (فيديو)
01:42 | 2024-01-11
14/01/2024 17:04:39
Lebanon 24
Lebanon 24
قصة مروعة: نجم عالمي احتجز امرأة حامل 4 سنوات في منزله.. هذا ما فعله بها (فيديو)
Lebanon 24
قصة مروعة: نجم عالمي احتجز امرأة حامل 4 سنوات في منزله.. هذا ما فعله بها (فيديو)
04:49 | 2024-01-10
14/01/2024 17:04:39
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24