كارثة في منطقة لبنانية.. نفوق عدد كبير من الأسماك!

أدت الأمطار الغزيرة إلى تشكيل سيول في البقاع الشمالي وتحديداً في بلدة الفاكهة، بسحب ما ذكرت "الوكالة الوطنية للإعلام".

واستقرت السيول الجارفة في نهر العاصي حاملة معها كمية كبيرة من الأتربة، ساهمت بنفوق عدد كبير من الأسماك.