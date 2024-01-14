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لبنان

القصف يتجدّد صباحاً.. ما جديد التوتر في جنوب لبنان؟

Lebanon 24
14-01-2024 | 03:14
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ما زال التوتر مسيطراً على أجواء جنوب لبنان رغم رداءة الأحوال الجوية، وآخر فصول الإشتباك كانت بإقدام جيش العدو الإسرائيليّ على إطلاق 3 قذائف مدفعية مُعادية على تلة حمامص وباب ثنية في الخيام.
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كذلك، استهدفت المدفعية الإسرائيليّة حيّ الطراش جنوب غرب بلدة ميس الجبل، كما تم قصف محيط بلدات الناقورة، علما الشعب وطيرحرفا بالقذائف الحارقة. 
وصباحاً، أطلقت رشاشات العدو الإسرائيلي من مواقعها في بركة ريشا النيران باتجاه أطراف عيتا الشعب والأحراج المحيطة البلدة، وقد تزامن ذلك مع تحليق مكثف للطيران الإستطلاعي الإسرائيليّ.
ويوم أمس، أصدرت إدارة وحدة الكوارث في إتحاد بلديات قضاء صور بياناً ذكرت فيه أنّ عدد النازحين المسجلين لديها بلغ 33 ألف نازح.
ودعت الإدارة الهيئات المحلية والمعنية الرسمية والخاصة لتحمل مسؤولياتها تجاه تأمين حاجات النازحين. 

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