وسط العاصفة.. نداءٌ من وزير إلى المواطنين

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كتب وزير الاشغال العامة والنقل علي حمية عبر حسابه على منصة "أكس" قائلاً: "آليات مراكز جرف الثلوج التابعة لوزارة الاشغال العامة والنقل تعمل ليلاً نهاراً، وبشكل متواصل على رفع الثلوج عن الطرق الجبلية.إن وزارة الاشغال العامة والنقل تجدد مناشدتها المواطنين السالكين بآلياتهم على تلك الطرق ضرورة التقيّد بإرشادات وتوجيهات القوى الأمنية، وذلك حفاظاً على سلامتهم".