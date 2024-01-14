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لبنان

وسط العاصفة.. نداءٌ من وزير إلى المواطنين

Lebanon 24
14-01-2024 | 03:38
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كتب وزير الاشغال العامة والنقل علي حمية عبر حسابه على منصة "أكس" قائلاً: "آليات مراكز جرف الثلوج التابعة لوزارة الاشغال العامة والنقل تعمل ليلاً نهاراً، وبشكل متواصل على رفع الثلوج عن الطرق الجبلية. 
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إن وزارة الاشغال العامة والنقل تجدد مناشدتها المواطنين السالكين بآلياتهم على تلك الطرق ضرورة التقيّد بإرشادات وتوجيهات القوى الأمنية، وذلك حفاظاً على سلامتهم".
 
 
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