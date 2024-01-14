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لبنان

تقرير يكشف.. هذا ما فعله "حزب الله" في اليمن!

Lebanon 24
14-01-2024 | 04:10
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قالت مصادر يمنية إن خبراء إيرانيين ومن "حزب الله" إضافة للحوثيين، نقلوا صواريخ باليستية وأخرى بحرية من صنعاء إلى محافظة الحديدة المطلة على جنوبي البحر الأحمر ضمن استعداداتهم لشن هجمات على السفن المبحرة قبالة المنطقة، وفق ما ذكرت شبكة "سكاي نيوز عربية".
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وأوضحت المصادر أن الصواريخ نقلت على متن شاحنات مرت بالطريق الرئيسية الرابط بين صنعاء والحديدة في أوقات مختلفة.

وقال عضو المكتب السياسي للحوثيين، محمد البخيتي، الجمعة، إن الجماعة قد تستهدف السفن الأميركية والبريطانية في البحر الأحمر وتمنع عبورها من مضيق باب المندب، مضيفا أن "أميركا وبريطانيا حرمتا نفسيهما من عبور البحر الأحمر وباب المندب"، عقب الضربات الأخيرة.

وأضاف البخيتي أن "اليمن سيرد على هذه الهجمات ولا بد أن يكون هناك ثأر، ولدينا خيارات موجعة ضد مصالحهما في المنطقة".

وزادت الضربات من المخاوف بشأن تصاعد الصراع الذي ينتشر في المنطقة منذ اندلاع الحرب في غزة، مع دخول حلفاء لإيران من لبنان وسوريا والعراق واليمن على الخط.

وجاءت أحدث ضربة، التي قالت الولايات المتحدة إنها استهدفت موقعا للرادار، بعد يوم من عشرات الضربات الأميركية والبريطانية على منشآت للحوثيين في اليمن.

والجمعة، قالت وزارة الدفاع الأميركية إن الضربات الأميركية البريطانية كان لها "تأثيرات جيدة".

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