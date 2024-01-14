"كمين مُسلح" في مزارع شبعا.. معطيات عن عملية حصلت ليلاً!

نشرت صحيفة "يسرائيل هيوم" الإسرائيلية، اليوم الأحد، تقريراً كشفت فيه تفاصيل عملية التسلل التي شهدتها منطقة مزارع شبعا ليل السبت - الأحد.

وذكرت الصّحيفة في تقرير ترجمه "لبنان24"، أن 3 مسلحين تمكنوا من التسلل إلى الأراضي الإسرائيلية في مزارع شبعا، وذلك وسط الطقس العاصف وضمن منطقة ذات تضاريس معقدة.

Advertisement

في المقابل، ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية في تقرير لها أنّ عدد المسلحين هو 4، مشيرة إلى أن هؤلاء عبروا الأراضي اللبنانية باتجاه إسرائيل قبل أن يتم استهدافهم من قبل القوات الإسرائيلية وبالتالي استشهادهم.

صحيفة "يسرائيل هيوم" قالت بدورها إنّ أجهزة المراقبة تمكنت من التعرف على المجموعة التي كانت تنصب كميناً لدورية إسرائيلية، كاشفة عن حدوث تبادل لإطلاق النار أسفر عن مقتل المسلحين.

بحسب الصحيفة، فإن الجيش الإسرائيلي أطلق أيضاً قذائف مدفعية على المنطقة تزامناً مع الإشتباك الذي حصل.

واعتبرت "يسرائيل هيوم" أن ما حصل في مزارع شبعا "يمثل خطوة جديدة في الحرب المستمرة بين إسرائيل وحزب الله منذ 100 يوم"، مشيرة إلى أن "الحادثة ربما تكون بمثابة محاولة من المسلحين الإنتقام من إسرائيل إثر حادثة إغتيال القيادي في حزب الله وسام الطويل الإثنين الماضي".

(رصد لبنان24)