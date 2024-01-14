في عكّار.. اعتداء على شخص يحمل "جنسية أجنبية" وهذا ما حصل معه

شهدت منطقة العبدة في عكار صباح اليوم هجوما مسلحا على سيارة بهدف السّرقة.

وفي التفاصيل، فقد علم "لبنان 24" بأن ٤ مسلحين أقدموا على اعتراض سيارة من نوع هيونداي بيضاء اللون لدى مرورها في منطقة العبدة، ولدى محاولة السائق "ب.ن"، سوري الجنسية، التصدي لهم، قاموا بإطلاق النار عليه، حيث أُصيب بطلق ناري في قدمه.

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وعمد المسلحون إلى سرقة من كان برفقته، حيث تبين لاحقًا أنّه يحمل الجنسية السويدية، ليفرّوا بعدها إلى جهة مجهولة.

وجرى على الفور نقل الجريح الى مستشفى النيني في طرابلس لتلقي العلاج ووصفت حالته بالمستقرة.



وباشرت القوى الأمنية بالتحقيقات اللازمة لكشف هوية الفاعلين.