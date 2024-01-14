أفضلية مرور كلّفته رصاصة بقدمه.. هذا ما جرى في البحصاص صباح اليوم

بسبب إشكال على أفضلية المرور، اقدم شخص في البحصاص- طرابلس، يقود سيارة مرسيدس سوداء اللون، على اطلاق النار باتجاه المدعو "ع.م" حيث اصابه في احد قدميه. ليفرّ مطلق النار الى جهة مجهولة.



وقد تم نقل المصاب الى احد المستشفيات لتلقي العلاج، فيما حضرت قوة من الجيش الى المحلة لضبط الأمن.

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