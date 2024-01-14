آخر تطورات الحدود.. "قصف متبادل" وهذا ما فعلته إسرائيل في قرى جنوبيّة!

تجدّدت الإعتداءات الإسرائيلية على عدد من قرى وبلدات جنوب لبنان، اليوم الأحد، إذ قصف جيش العدو أطراف بلدات القوزح، بيت ليف ومروحين.

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كذلك، استهدفت مدفعية العدو أطراف بلدة حولا، فيما أقدم جنود إسرائيليون على تمشيط أطراف موقع العباد بالأسلحة الرشاشة.



القصف الإسرائيلي استهدف أيضاً بلدة عيتا الشعب، فيما طالت أيضاً القذائف أطراف بلدات علما، طيرحرفا، فيما أفيد عن سماع دوي صافرات الإنذار في مركز "اليونيفيل" بمنطقة الناقورة.



وتزامناً مع ذلك، أفادت تقارير إسرائيلية عن إطلاق رشقات صاروخية من لبنان باتجاه مستعمرة مسكاف عام.



وفي السياق، قال المجلس الإقليمي في الجليل الأعلى إن القذائف التي تم إطلاقها، سقطت في مناطق مفتوحة، ولم يتم الإبلاغ عن أضرار أو إصابات.



في غضون ذلك، قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية إنه "من أسبوع لآخر، يصبح الطريق الشمالي في الجليل عند الحدود مع لبنان هو الأخطر"، مشيرة إلى أن هناك "المزيد والمزيد من الجدران التي ترتفع بطول 14 مترًا على الطريق المؤدي بين مستعمرتي كريات شمونة والمطلة".



كمين مزارع شبعا



بدورها، نشرت صحيفة "يسرائيل هيوم" الإسرائيلية، اليوم الأحد، تقريراً كشفت فيه تفاصيل عملية التسلل التي شهدتها منطقة مزارع شبعا ليل السبت - الأحد.



وذكرت الصّحيفة في تقرير ترجمه "لبنان24"، أن 3 مسلحين تمكنوا من التسلل إلى الأراضي الإسرائيلية في مزارع شبعا، وذلك وسط الطقس العاصف وضمن منطقة ذات تضاريس معقدة.



في المقابل، ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية في تقرير لها أنّ عدد المسلحين هو 4، مشيرة إلى أن هؤلاء عبروا الأراضي اللبنانية باتجاه إسرائيل قبل أن يتم استهدافهم من قبل القوات الإسرائيلية وبالتالي استشهادهم.

صحيفة "يسرائيل هيوم" قالت بدورها إنّ أجهزة المراقبة تمكنت من التعرف على المجموعة التي كانت تنصب كميناً لدورية إسرائيلية، كاشفة عن حدوث تبادل لإطلاق النار أسفر عن مقتل المسلحين.



بحسب الصحيفة، فإن الجيش الإسرائيلي أطلق أيضاً قذائف مدفعية على المنطقة تزامناً مع الإشتباك الذي حصل.